Лівий Берег оголосив про трансфер півзахисника Колоса

21-річний центральний півзахисник Колоса Олег Криворучко перейшов у Лівий Берег.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. Зазначається, що столичний клуб домовився про повноцінний трансфер.

Вихованець академії полтавської Ворскли першу частину сезону-2025/26 відіграв за Лівий Берег на правах оренди. Хавбек успішно зарекомендував себе в команді, провівши 17 матчів у Першій лізі та Кубку України, де відзначився 2 голами та 1 результативною передачею.

У лютому 2026 року за згодою сторін оренда гравця була припинена достроково.

Напередодні Лівий Берег оголосив про трансфер сенегальського нападника Папе Маліка Фалла.

Додамо, що Лівий Берег за підсумками минулого сезону повернувся до елітного дивізіону України, перегравши в стикових матчах Олександрію (2:1 – перемога в двоматчевій серії).