Ліверпуль надіслав Баєру першу пропозицію щодо Вірца

Хавбек Баєра Флоріан Вірц став на крок ближчим до переїзду в Англію після того, як Ліверпуль зробив його клубу першу офіційну пропозицію.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, мерсисайдці надіслали "фармацевтам" запит щодо трансферу 22-річного німця. "Червоні" запропонували 100 мільйонів євро + бонуси, які будуть прописані в угоді.

Повідомляється, що між клубами продовжуються переговори. Сьогодні, 26 травня, має відбутися ще один раунд обговорень, оскільки всі сторони хочуть якнайшвидше закрити цей трансфер.

Зазначимо, що спочатку фаворитом на підписання Флоріана Вірца вважалася Баварія. Проте потім несподівано для багатьох у лідери гонки за футболіста вирвався Ліверпуль.

Згодом президент "ротен" Герберт Хайнер підтвердив бажання Вірца приєднатися до команди Арне Слота, яка в першому ж сезоні під керівництвом нідерландця стала чемпіоном Англії.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 травня, Баєр оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Ерік тен Гаг.