Вінгер Нюкасла, який оформив покер за тайм, визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Вінгера Ньюкасла Ентоні Гордона визнано гравцем тижня за підсумками чергового ігрового тижня Ліги чемпіонів-2025/26.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Нагадаємо, 24-річний футболіст оформив покер у ворота Карабаха, фактично гарантувавши своїй команді вихід у 1/8 фіналу турніру.

Окрім Гордона, на нагороду також претендували нападник Буде/Глімт Каспер Гег, який забив гол та віддав 2 асисти у матчі проти Інтера, нападник Баєра Патрік Шик, оформивший дубль у ворота Олімпіакоса, а також вінгер ПСЖ Дезіре Дуе, який двічі відзначився у зустрічі з Монако.

1st: Anthony Gordon

2nd: Désiré Doué

3rd: Kasper Høgh

4th: Patrik Schick



Anthony Gordon's four-goal haul earns Player of the Week! ⚽@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/f8E0vzltPS — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 19, 2026

Як відомо, Гордон став лише другим футболістом в історії Ліги чемпіонів, якому вдалося забити чотири голи в першій половині матчу. Раніше це досягнення підкорилося бразильському нападнику Шахтаря Луїсу Адріано, який оформив покер у поєдинку проти БАТЕ у жовтні 2014 року.