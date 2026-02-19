Вінгер Нюкасла, який оформив покер за тайм, визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів
Вінгера Ньюкасла Ентоні Гордона визнано гравцем тижня за підсумками чергового ігрового тижня Ліги чемпіонів-2025/26.
Про це повідомила пресслужба УЄФА.
Нагадаємо, 24-річний футболіст оформив покер у ворота Карабаха, фактично гарантувавши своїй команді вихід у 1/8 фіналу турніру.
Окрім Гордона, на нагороду також претендували нападник Буде/Глімт Каспер Гег, який забив гол та віддав 2 асисти у матчі проти Інтера, нападник Баєра Патрік Шик, оформивший дубль у ворота Олімпіакоса, а також вінгер ПСЖ Дезіре Дуе, який двічі відзначився у зустрічі з Монако.
Як відомо, Гордон став лише другим футболістом в історії Ліги чемпіонів, якому вдалося забити чотири голи в першій половині матчу. Раніше це досягнення підкорилося бразильському нападнику Шахтаря Луїсу Адріано, який оформив покер у поєдинку проти БАТЕ у жовтні 2014 року.