Ліверпуль готовий продати англійського хавбека

Олег Дідух — 24 квітня 2026, 17:00
Кертіс Джонс
Англійський півзахисник Кертіс Джонс може покинути Ліверпуль у наступне літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє OneFootball.

Джонс отримує недостатньо ігрової практики у складі Ліверпуля, що спонукає його до зміни клубної прописки. Імовірність трансферу підвищує і той факт, що контракт 25-річного хавбека діє до літа 2027 року.

На підписання Джонса претендує міланський Інтер та Тоттенгем. Італійський клуб уже намагався підписати хавбека під час зимового трансферного вікна, проте Ліверпуль не відпустив свого гравця. Імовірність переходу Джонса в Тоттенгем залежить від того, чи збереже лондонський клуб прописку в АПЛ на наступний сезон.

У поточному сезоні на рахунку Джонса 2 голи та 2 асисти в 44 матчах за Ліверпуль у всіх турнірах. Його трансферна вартість оцінюється в 35 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про інтерес Ліверпуля до Рандаля Коло Муані.

