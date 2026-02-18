Вінгер Ньюкасла повторив рекорд легенди Шахтаря у Лізі чемпіонів
Ентоні Гордон
x.com/NUFC
Вінгер Ньюкасла Ентоні Гордон відзначився чотирма голами у матчі плейоф Ліги чемпіонів проти Карабаха (6:1).
Покер гравець збірної Англії оформив у першому таймі, забивши м'ячі на 3-й, 32-й, 33-й і 45+1-й хвилинах гри.
Гордон став лише другим футболістом в історії Ліги чемпіонів, якому вдалося забити чотири голи в першій половині матчу.
Раніше це досягнення підкорилося бразильському нападнику Шахтаря Луїсу Адріано, який оформив покер у поєдинку проти БАТЕ у жовтні 2014 року.
Нагадаємо, вчора, 17 лютого, Галатасарай сенсаційно розгромив Ювентус, а Реал обіграв Бенфіку Судакова та Трубіна.