Вінгер Ньюкасла повторив рекорд легенди Шахтаря у Лізі чемпіонів

Вінгер Ньюкасла Ентоні Гордон відзначився чотирма голами у матчі плейоф Ліги чемпіонів проти Карабаха (6:1).

Покер гравець збірної Англії оформив у першому таймі, забивши м'ячі на 3-й, 32-й, 33-й і 45+1-й хвилинах гри.

Гордон став лише другим футболістом в історії Ліги чемпіонів, якому вдалося забити чотири голи в першій половині матчу.

Раніше це досягнення підкорилося бразильському нападнику Шахтаря Луїсу Адріано, який оформив покер у поєдинку проти БАТЕ у жовтні 2014 року.

4 - Anthony Gordon is only the second player in UEFA Champions League history to score four goals in the first half of a game, after Luiz Adriano for Shakhtar Donetsk against BATE Borisov in October 2014. Another. pic.twitter.com/wPmYvPSCDb — OptaJoe (@OptaJoe) February 18, 2026

