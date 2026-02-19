УЄФА оголосила команду тижня в Лізі чемпіонів

Стала відома символічна збірна тижня в Лізі чемпіонів за підсумками перших матчів 1/16 фіналу плейоф.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Найбільше представництво мають Боруссія Дортмунд та Ньюкасл (по 2 гравці).

Символічна збірна тижня Ліги чемпіонів

Воротар : Грегор Кобель (Боруссія Д)

: Грегор Кобель (Боруссія Д) Захисники : Юліан Рюерсон (Боруссія Д), Давінсон Санчес (Галатасарай), Ден Берн (Ньюкасл), Алекс Грімальдо (Баєр)

: Юліан Рюерсон (Боруссія Д), Давінсон Санчес (Галатасарай), Ден Берн (Ньюкасл), Алекс Грімальдо (Баєр) Півзахисники : Христос Цоліс (Брюгге), Орельєн Чуамені (Реал), Габріел Сара (Галатасарай), Дезіре Дуе (ПСЖ)

: Христос Цоліс (Брюгге), Орельєн Чуамені (Реал), Габріел Сара (Галатасарай), Дезіре Дуе (ПСЖ) Нападники: Каспер Гег (Буде/Глімт) і Ентоні Городон (Ньюкасл)

Нагадаємо, найкращим гравцем тижня став футболіст Ньюкасла Ентоні Гордон, який оформив покер у ворота Карабаха, фактично гарантувавши своїй команді вихід у 1/8 фіналу турніру.