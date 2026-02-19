Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

УЄФА оголосила команду тижня в Лізі чемпіонів

Олексій Мурзак — 19 лютого 2026, 19:51
УЄФА оголосила команду тижня в Лізі чемпіонів

Стала відома символічна збірна тижня в Лізі чемпіонів за підсумками перших матчів 1/16 фіналу плейоф.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Найбільше представництво мають Боруссія Дортмунд та Ньюкасл (по 2 гравці).

Символічна збірна тижня Ліги чемпіонів

  • Воротар: Грегор Кобель (Боруссія Д)
  • Захисники: Юліан Рюерсон (Боруссія Д), Давінсон Санчес (Галатасарай), Ден Берн (Ньюкасл), Алекс Грімальдо (Баєр)
  • Півзахисники: Христос Цоліс (Брюгге), Орельєн Чуамені (Реал), Габріел Сара (Галатасарай), Дезіре Дуе (ПСЖ)
  • Нападники: Каспер Гег (Буде/Глімт) і Ентоні Городон (Ньюкасл)

Нагадаємо, найкращим гравцем тижня став футболіст Ньюкасла Ентоні Гордон, який оформив покер у ворота Карабаха, фактично гарантувавши своїй команді вихід у 1/8 фіналу турніру.

Ліга чемпіонів

Ліга чемпіонів

Вінгер Нюкасла, який оформив покер за тайм, визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів
Закликали повернутись у зоопарк: гравець Ювентуса став жертвою расизму після матчу Ліги чемпіонів
Інтер поступився Буде/Глімт, Ньюкасл з покером Гордона розгромив Карабах в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів
Вінгер Ньюкасла повторив рекорд легенди Шахтаря у Лізі чемпіонів
Сейв Трубіна потрапив у трійку найкращих у Лізі чемпіонів за підсумками ігрового дня

Останні новини