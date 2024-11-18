Ліверпуль вже взимку може підписати таланта Ліона

Англійський Ліверпуль націлився на трансфер 21-річного таланта французького Ліона Раяна Шеркі.

Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, "червоні" домовилися про перехід гравця, який може відбутися вже у січні 2025 року. Він стане лише третім підписанням мерсисайдців під керівництвом Арне Слота, після Гіоргі Мамардашвілі та Федеріко К'єзи.

У поточному сезоні Шеркі зіграв 11 матчів за свій клуб, забив 2 м'ячі та віддав 3 гольові передачі. Transfermarkt оцінює вартість гравця у 20 мільйонів євро.

Трансфер може обійтися Ліверпулю нижче ринкової ціни, оскільки Ліон в січні збирається продати не менше шести гравців, щоб покращити фінансовий баланс та уникнути вильоту в Лігу 2.

Раніше стало відомо, що після завершення поточного сезону Ліон може бути понижений у класі. 7-разовий чемпіон Франції буде переведений у Лігу 2, якщо не зможе погасити свої борги до кінця сезону. Окрім того, на клуб накладено трансферний бан.