Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Талановитий вінгер Ліона покине клуб влітку

Олег Дідух — 19 травня 2025, 14:14
Талановитий вінгер Ліона покине клуб влітку
Раян Шеркі
Getty Images

Вінгер Ліона Раян Шеркі покине клуб наприкінці сезону.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Шеркі є вихованцем Ліона, проте вирішив зробити наступний крок у кар’єрі. Контракт 21-річного вінгера молодіжної збірної Франції діє до літа 2026 року, трансферна вартість гравця оцінюється в 35 мільйонів євро.

У поточному сезоні Шеркі провів 44 матчі за Ліон у всіх турнірах, і відзначився у них 12 голами та 20 асистами. На рахунку вінгера 13 голів у 23 матчах за збірну Франції U-21.

У якому клубі продовжить кар’єру Шеркі – наразі не відомо. Нагадаємо, наприкінці поточного сезону Ліон втратить ще одну зірку, форварда Александера Ляказетта, який покине клуб на правах вільного агента. Цього року Ліон святкує 75-річчя з моменту заснування.

Ліон Ляказетт Шеркі

Ліон

Ніцца розгромила Брест, Ліон переграв Анже, ПСЖ здолав Осер у 34 турі Ліги 1
Лідер Ліона покине клуб наприкінці сезону
Ліон презентував спеціальну форму на честь 75-річчя клубу
ПСЖ завдяки хеттрику Кампуша розбив Монпельє, Ліон програв Монако у 33 турі Ліги 1
УЄФА запропонував Ліону варіант уникнення дискваліфікації з єврокубків на наступний сезон

Останні новини