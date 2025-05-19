Талановитий вінгер Ліона покине клуб влітку

Вінгер Ліона Раян Шеркі покине клуб наприкінці сезону.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Шеркі є вихованцем Ліона, проте вирішив зробити наступний крок у кар’єрі. Контракт 21-річного вінгера молодіжної збірної Франції діє до літа 2026 року, трансферна вартість гравця оцінюється в 35 мільйонів євро.

У поточному сезоні Шеркі провів 44 матчі за Ліон у всіх турнірах, і відзначився у них 12 голами та 20 асистами. На рахунку вінгера 13 голів у 23 матчах за збірну Франції U-21.

У якому клубі продовжить кар’єру Шеркі – наразі не відомо. Нагадаємо, наприкінці поточного сезону Ліон втратить ще одну зірку, форварда Александера Ляказетта, який покине клуб на правах вільного агента. Цього року Ліон святкує 75-річчя з моменту заснування.