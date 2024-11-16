Ліон планує продати низку ключових гравців, щоб уникнути пониження у класі

Французький Ліон в січні збирається продати не менше шести гравців, включаючи всіх найкращих виконавців, щоб покращити фінансовий баланс та уникнути пониження у класі.

Про це повідомляє Goal.com.

Клубу потрібно вийти з мінусів і за підсумками сезону заробити близько 90 мільйонів євро, щоби залишитися в елітному дивізіоні.

Власник "ткачів" Джон Текстор підтвердив, що в січні клуб виставить на трансфер низку гравців, включно із ключовими футболістами.

Раніше стало відомо, що після завершення поточного сезону Ліон може бути понижений у класі.

7-разовий чемпіон Франції буде переведений у Лігу 2, якщо не зможе погасити свої борги до кінця сезону. Окрім того, на клуб накладено трансферний бан.