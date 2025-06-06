Заявка на Золотий м'яч: Ямал став найкращим гравцем півфіналу Ліги націй Іспанія – Франція

17-річний вінгер Барселони Ламін Ямал отримав найвищу оцінку серед усіх гравців півфінального матчу Ліги націй УЄФА між Іспанією та Францією.

Аналітичний портал Sofascore оцінив гру футболіста на 9,7 бала. На рахунку талановитого гравця два забиті м'ячі, 3 спроби дриблінгу (2 успішні), 24 точні передачі з 29 (83%) та 3 ключові паси.

Найкращим у складі Франції став дебютант Раян Шеркі (8,8). Він вийшов на заміну на 63 хвилині та записав до свого активу гол та результативну передачу.

Нагадаємо, команди влаштували справжню феєрію, забивши на двох 9 голів. У підсумку перемогу з рахунком 5:4 здобула Іспанія.

"Фурія Роха" зустрінеться з Португалією у фіналі Ліги націй. Вчора, 4 червня, команда Роберто Мартінеса здобула вольову перемогу над Німеччиною (2:1).

Зауважимо, що такий перформанс може сказатися на результатах голосування за володаря Золотого м'яча, адже Ямал є одним з фаворитів на нагороду. І в цій грі його команда здолала Францію з Усманом Дембеле (головним претендентом).