Ліон попередньо перевели в Лігу 2

Після завершення поточного сезону Ліон може бути понижений у класі.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

7-разовий чемпіон Франції буде переведений у Лігу 2, якщо не зможе погасити свої борги до кінця сезону. Окрім того, на клуб накладено трансферний бан.

В історії Ліона колись вже була подібна ситуація. У 1980-х роках клуб пережив занепад, результатом якого став виліт у Лігу 2 (за спортивним принципом).

Втім, через кілька років стався переломний момент в історії клубу, коли його президентом став Жан-Мішель Ола. Невдовзі після його приходу "ткачі" повернулися в еліту, а потім почалося їхнє тривале домінування на внутрішній арені, впродовж якого вони виграли 7 чемпіонських титулів.

У травні 2023 року Жан-Мішель Ола залишив посаду президента Ліона після більш ніж 40-річного правління клубом. Його замінив американський бізнесмен Джон Текстор.