Манчестер Сіті домовився з Ліоном про трансфер талановитого вінгера – Романо

Вінгер Ліона та збірної Франції Райан Шеркі близький до переходу в Манчестер Сіті.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, сума трансферу 21-річного футболіста складатиме 35 мільйонів євро з урахуванням бонусів, а сам гравець підпише з англійським клубом контракт на 5 років.

🚨🔵 BREAKING: Rayan Cherki to Manchester City, here we go! Deal in place club to club after direct contact.



Cherki will sign five year deal as #MCFC player, OL to receive €35m package with add-ons as L’Équipé reports.



Documents being prepared in time for Club World Cup. pic.twitter.com/Mv16bLp7CK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2025

У сезоні-2024/25 Шеркі провів 44 матчі за Ліон у всіх турнірах, і відзначився у них 12 голами та 20 асистами. На рахунку вінгера 13 голів у 23 матчах за збірну Франції U-21.

5 червня Раян дебютував за дорослу збірну в матчі проти Іспанії в межах півфіналу Ліги націй, де одразу відзначився й першим голом.

Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 45 мільйонів євро.