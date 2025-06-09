Манчестер Сіті домовився з Ліоном про трансфер талановитого вінгера – Романо
Раян Шеркі
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Вінгер Ліона та збірної Франції Райан Шеркі близький до переходу в Манчестер Сіті.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За його інформацією, сума трансферу 21-річного футболіста складатиме 35 мільйонів євро з урахуванням бонусів, а сам гравець підпише з англійським клубом контракт на 5 років.
У сезоні-2024/25 Шеркі провів 44 матчі за Ліон у всіх турнірах, і відзначився у них 12 голами та 20 асистами. На рахунку вінгера 13 голів у 23 матчах за збірну Франції U-21.
5 червня Раян дебютував за дорослу збірну в матчі проти Іспанії в межах півфіналу Ліги націй, де одразу відзначився й першим голом.
Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 45 мільйонів євро.