Манчестер Сіті втрутився в боротьбу за вінгера Ліона
Раян Шеркі
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Манчестер Сіті готується розпочинати переговори з Ліоном щодо вінгера Раяна Шеркі.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
Очікується, що перші контакти з французькими колегами буде встановлено вже наступного тижня. Ліон не проти продати свого лідера та головний актив через певні фінансові проблеми.
Окрім того, Сіті мають намір найближчими днями закрити угоду щодо Тіджані Рейндерса з Мілана.
У сезоні-2024/25 Шеркі провів 44 матчі за Ліон у всіх турнірах, і відзначився у них 12 голами та 20 асистами. На рахунку вінгера 13 голів у 23 матчах за збірну Франції U-21.
Раніше повідомлялось про інтерес до 21-річного футболіста з боку Манчестер Юнайтед.