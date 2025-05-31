Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Манчестер Сіті втрутився в боротьбу за вінгера Ліона

Володимир Максименко — 31 травня 2025, 12:38
Манчестер Сіті втрутився в боротьбу за вінгера Ліона
Раян Шеркі
Getty Images

Манчестер Сіті готується розпочинати переговори з Ліоном щодо вінгера Раяна Шеркі.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Очікується, що перші контакти з французькими колегами буде встановлено вже наступного тижня. Ліон не проти продати свого лідера та головний актив через певні фінансові проблеми.

Окрім того, Сіті мають намір найближчими днями закрити угоду щодо Тіджані Рейндерса з Мілана.

У сезоні-2024/25 Шеркі провів 44 матчі за Ліон у всіх турнірах, і відзначився у них 12 голами та 20 асистами. На рахунку вінгера 13 голів у 23 матчах за збірну Франції U-21.

Раніше повідомлялось про інтерес до 21-річного футболіста з боку Манчестер Юнайтед.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ліон Манчестер Сіті Футбольні трансфери Шеркі

Шеркі

Талановитий вінгер Ліона покине клуб влітку
Домінація ПСЖ: Ліга 1 оголосила символічну збірну сезону-2024/25
Ліон відмовив Боруссії Дортмунд у продажі свого талановитого вінгера
Колишній клуб Ярмоленка націлився на підписання одного з головних талантів Ліги 1
ПСЖ та Боруссія Дортмунд вступили у боротьбу за форварда Ліона

Останні новини