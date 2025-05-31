Манчестер Сіті втрутився в боротьбу за вінгера Ліона

Манчестер Сіті готується розпочинати переговори з Ліоном щодо вінгера Раяна Шеркі.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Очікується, що перші контакти з французькими колегами буде встановлено вже наступного тижня. Ліон не проти продати свого лідера та головний актив через певні фінансові проблеми.

🚨🔵 Manchester City are set to submit their opening bid also for Rayan Cherki next week.



The plan is to accelerate for Cherki and try get Tijjani Reijnders deal sealed in the upcoming days. pic.twitter.com/juwnMa8l3s — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2025

Окрім того, Сіті мають намір найближчими днями закрити угоду щодо Тіджані Рейндерса з Мілана.

У сезоні-2024/25 Шеркі провів 44 матчі за Ліон у всіх турнірах, і відзначився у них 12 голами та 20 асистами. На рахунку вінгера 13 голів у 23 матчах за збірну Франції U-21.

Раніше повідомлялось про інтерес до 21-річного футболіста з боку Манчестер Юнайтед.