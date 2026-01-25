Ліверпуль контактував з Алонсо щодо готовності іспанця очолити клуб

Ліверпуль контактував з представниками екстренера Баєра та Реала Хабі Алонсо, щоб дізнатися про його доступність.

Про це повідомляє AS.

Англійський клуб намагається передбачити можливі наслідки та з'ясувати, чи можуть вони розраховувати на Хабі у випадку відходу головного тренера "червоних" Арне Слота.

Зазначається, що їхні контакти з оточенням тренера були позитивними.

Керівництво Ліверпуля попри останні результати клубу продовжує довіряти Арне Слоту. Вважається, що нідерландський спеціаліст точно допрацює поточний сезон.

Нещодавно керівництво мадридського Реала звільнило Алонсо після програшу у фіналі Суперкубку Іспанії від Барселони. На посаді головного тренера його замінив Альваро Арбелоа.

Напередодні Ліверпуль поступився Борнмуту. Відзначимо, що "мерсисайдці" вже протягом п'яти ігор поспіль не можуть перемоги в АПЛ. Востаннє "червоні" святкували успіх у чемпіонаті ще наприкінці 2025 року, коли переграв вдома Вулвергемптон 2:1.

Також поразку від Борнмута прокоментував головний тренер Ліверпуля Слот. За словами наставника, його підопічним просто забракло сил.