Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ліверпуль контактував з Алонсо щодо готовності іспанця очолити клуб

Олександр Булава — 25 січня 2026, 13:52
Ліверпуль контактував з Алонсо щодо готовності іспанця очолити клуб
Хабі Алонсо
УЄФА

Ліверпуль контактував з представниками екстренера Баєра та Реала Хабі Алонсо, щоб дізнатися про його доступність.

Про це повідомляє AS.

Англійський клуб намагається передбачити можливі наслідки та з'ясувати, чи можуть вони розраховувати на Хабі у випадку відходу головного тренера "червоних" Арне Слота.

Зазначається, що їхні контакти з оточенням тренера були позитивними.

Керівництво Ліверпуля попри останні результати клубу продовжує довіряти Арне Слоту. Вважається, що нідерландський спеціаліст точно допрацює поточний сезон.

Нещодавно керівництво мадридського Реала звільнило Алонсо після програшу у фіналі Суперкубку Іспанії від Барселони. На посаді головного тренера його замінив Альваро Арбелоа.

Напередодні Ліверпуль поступився Борнмуту. Відзначимо, що "мерсисайдці" вже протягом п'яти ігор поспіль не можуть перемоги в АПЛ. Востаннє "червоні" святкували успіх у чемпіонаті ще наприкінці 2025 року, коли переграв вдома Вулвергемптон 2:1.

Також поразку від Борнмута прокоментував головний тренер Ліверпуля Слот. За словами наставника, його підопічним просто забракло сил.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ліверпуль Хабі Алонсо

Ліверпуль

Капітан Ліверпуля знайшов несподівану причину поразки від Борнмута
Слот – про поразку Ліверпуля від Борнмута: У нас просто забракло сил
Тренер Тоттенгема відмовився коментувати трансфер гравця Ліверпуля
Баварія побореться з Ліверпулем за вінгера РБ Лейпциг
Це була неповага: Ван Дейк розкритикував російського журналіста за провокаційне питання Слоту

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік