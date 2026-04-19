АПЛ. Евертон з Миколенком не зміг відібрати очки у Ліверпуля, драматична перемога Астон Вілли

У неділю, 19 квітня, відбувся ще ряд матчів в рамках 33 туру АПЛ. Віталій Миколенко вийшов у основі Евертона на мерсисайдське дербі проти Ліверпуля та провів на полі всі 90 хвилин. Команда Арне Слота вирвала перемогу 2:1 на 11-й коспенсованій до другого тайму хвилині завдяки голу Вірджила Ван Дейка.

Ноттінгем Форест удома здобув вольову перемогу над Бернлі за рахунок хеттрику Моргана Гіббза-Вайта. Астон Вілла у драматичному матчі проти Сандерленда спершу за 2 хвилини розгубила перевагу в 2 голи, проте у компенсований до другого тайму час таки вирвала перемогу 4:3 завдяки голу Теммі Ебрахама.

Чемпіонат Англії – АПЛ

33 тур, 19 квітня

Ноттінгем Форест – Бернлі – 4:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 45+2 Флеммінг, 1:1 – 62 Гіббз-Вайт, 2:1 – 69 Гіббз-Вайт, 3:1 – 77 Гіббз-Вайт, 4:1 – 90+8 Ігор Жезус

Астон Вілла – Сандерленд – 4:3 (2:1)

Голи: 1:0 – 2 Воткінс, 1:1 – 9 Рігг, 2:1 – 36 Воткінс, 3:1 – 46 Роджерс, 3:2 – 86 Х'юм, 3:3 – 87 Ісідор, 4:3 – 90+3 Ебрахам

Евертон – Ліверпуль – 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 29 Салах, 1:1 – 54 Бету, 1:2 – 90+11 Ван Дейк

Також у неділю, 19 квітня, відбудеться центральний матч 33 туру АПЛ: Манчестер Сіті у протистоянні двох претендентів на чемпіонство прийме Арсенал. Початок матчу – о 18:30 за київським часом.