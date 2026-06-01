Легенда збірної Англії та Ліверпуля оголосив про закінчення кар'єри

Колишній футболіст збірної Англії та Ліверпуля Джеймс Мілнер звернувся із прощальним листом до уболівальників.

Відповідну заяву він зробив на своїй сторінці в Інстаграмі.

Центральний півзахисник заявив, що після 24-х сезонів в АПЛ настав час завершити його ігрову кар'єру. Його дебют у дорослому футболі відбувся у футболці Лідс, який підтримував його із дитинства.

"У 16 років і ставши наймолодшим автором гола в історії Прем'єр-ліги, я ніколи не міг уявити, яким буде цей шлях. Від тих перших кроків до моменту, коли минулого року я вже не міг нормально підняти ногу, а потім повернувся і допоміг Брайтону вдруге в історії кваліфікуватися до єврокубків у 40 років. Для мене було великою честю представляти Ньюкасл, Астон Віллу, Манчестер Сіті, Ліверпуль і Брайтон, а також провести пам'ятний місяць у Свіндон Таун. Кожен клуб відіграв важливу роль у моєму житті та кар'єрі. Я хочу подякувати всім, хто був причетний до цього шляху – власникам, працівникам клубів, тренерам, партнерам по команді та вболівальникам, які приймали мене і допомагали мені", – написав Джеймс.

Мілнер додав, що йому пощастило пережити багато незабутніх моментів: боротьбу за виживання, завоювання титулів, виступи у єврокубках і матчі за збірну Англії на двох чемпіонатах Європи та стількох же чемпіонатах світу.

За словами легенди Ліверпуля, він найбільше цінуватиме людей і дружбу, яку подарував йому футбол. Мілнер подякував усім, хто підтримував його протягом усієї кар'єри. Джеймс додав, що ця підтримка означала для нього більше, аніж хто-небудь може собі уявити.

Також він висловив слова вдячності хейтерам, які критикували його чи створювали труднощі.

"Кожен із вас став частиною цієї історії та допоміг сформувати мене як футболіста і людину. Моїй сім'ї – дякую за кожну жертву, кожну подорож і кожен момент підтримки. Без вас усе це було б неможливим. Я залишаю футбол із величезною гордістю, вдячністю та спогадами, які залишаться зі мною на все життя. Футбол дав мені значно більше, ніж я міг собі уявити, і я завжди буду вдячний за можливості, які він мені подарував. Дякую кожному, хто був частиною цього шляху", – зазначив Мілнер.

Відзначимо, що у футболці Ліверпуля Мілнер провів 332 матчі (найбільше у кар'єрі за один клуб), у яких забив 26 голів та віддав 46 асистів.

Сумарно у кар'єрі на клубному рівні Джеймс відіграв 903 поєдинки (86 м'ячів та 135 гольових передач). Його останньою командою став Брайтон (46 ігор). Протягом свого шляху став переможцем Ліги чемпіонів разом із "мерсисайдцями" (2018/19) та загалом здобув 13 трофеїв.

У прощальному сезоні-2025/26 взяв участь у 22-х зустрічах (один гол та одна результативна передача). Також за його спиною 61 гра за збірну Англії (один м'яч) та є власником одразу трьох відзнак від Книги рекордів Гіннеса.

Ще влітку 2025-го Мілнер відзначився щемливим вчинком. Джеймс змінив ігровий номер у Брайтоні на честь загиблого у ДТП Діогу Жоти.