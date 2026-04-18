АПЛ. Брентфорд Ярмолюка зіграв унічию з Фулгемом, перемоги Лідса та Борнмута

У суботу, 18 квітня, стартував 33 тур АПЛ сезону-2025/26. Програму туру відкривало протистояння двох лондонських команд – Брентфорда і Фулгема. Голів у цьому матчі глядачі не побачили – нічия 0:0.

Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк вийшов у основі Брентфорда на цей матч і провів на полі всі 90 хвилин. Зазначимо, що головний тренер Брентфорда Кіт Ендрюс не провів за матч жодної заміни.

Лідс вдома розгромив останню команду чемпіонату, Вулвергемптон. Борнмут на виїзді виявився сильнішим за Ньюкасл.

Чемпіонат Англії – АПЛ

33 тур, 18 квітня

Брентфорд – Фулгем – 0:0 (0:0)

Лідс – Вулвергемптон – 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 18 Джастін, 2:0 – 20 Окафор, 3:0 – 90+5 Калверт-Льюїн (з пенальті)

Ньюкасл – Борнмут – 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 32 Таверньє, 1:1 – 68 Осула, 1:2 – 85 Трюффер

Також у суботу, 18 квітня, відбудуться ще два матчі в рамках 33 туру АПЛ:

19:30 Тоттенгем – Брайтон

22:00 Челсі – Манчестер Юнайтед

Нагадаємо, 13 квітня 32 тур АПЛ завершився домашньою поразкою Манчестер Юнайтед від Лідса.