Кешбек за Вірца: Баєр планує трансфер центрбека Ліверпуля

Центрбек Ліверпуля Джарелл Куанса може продовжити свою кар'єру в складі леверкузенського Баєра.

Про це повідомляє The Athletic.

22-річний англієць був доданий до шорт-листа "фармацевтів", які збираються перекрити втрати в центральній зоні оборони.

Джонатан Та вирішив піти в Баварію, Маріо Ермосо повернувся до Роми після оренди. До того ж, клуб не розраховує на повернення Оділона Коссуну, який минулий сезон провів в Аталанті. Очікується, що італійці скористаються опцією викупу контракту гравця.

Повідомляється, що трансфер Куанса буде окремим від переходу Флоріана Вірца за 150 мільйонів євро. Ліверпуль розраховує отримати за свого захисника 40 мільйонів фунтів.

Якщо Баєр оформить цей перехід, він поб'є клубний рекорд, який був встановлений у 2019 році в результаті придбання Керема Демірбая з Гоффенгайма за 27,1 мільйона євро.

Ліверпуль не думав про продаж Куанса, але брак ігрового часу може змусити футболіста форсувати свій трансфер. У сезоні-2024/25 Джарелл зіграв 25 матчів, а у жовтні він продовжив контракт з "червоними".