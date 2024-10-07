Ліверпуль продовжив контракт із талановитим захисником

Топклуб Англії Ліверпуль оголосив про підписання нового контракту з Джареллом Куанса.

Про це повідомила пресслужба команди.

Терміни угоди не розголошуються, вказано лише, що вона довготривала.

21-річний Куанса дебютував за "червоних" у серпні 2023 року. Минулого сезону за "мерсисайдців" відіграв 33 гри. Цього сезону центрбек зіграв лише 2 матчі.

Куанса пройшов усі юнацькі та молодіжні збірні Англії. Портал Transfermarkt оцінює його в 22 млн євро.

Нагадаємо, у межах 7 туру АПЛ команда Арне Слота обіграла Кристал Пелес. Ліверпуль посідає перше місце у чемпіонаті Англії, набравши 18 очок. Арсенал та Ман Сіті відстають на 1 бал.