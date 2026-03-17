Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Сподівається на допомогу фанів: Слот висловився про майбутній другий матч проти Галатасарая у Лізі чемпіонів

Софія Кулай — 17 березня 2026, 23:00
Сподівається на допомогу фанів: Слот висловився про майбутній другий матч проти Галатасарая у Лізі чемпіонів
Арне Слот
Getty Images

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділився очікуваннями перед другим поєдинком 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Галатасарая.

Його слова наводить BBC.

Наставник "мерсисайдців" пригадав попередні очні зустрічі ЛЧ проти цього турецького клубу, у яких його команда зазнала двох мінімальних поразок 0:1.

"Буде складно, адже ми грали проти них двічі цього сезону й обидва рази програли. Для нас добре, що ми вперше граємо проти них вдома, і наші вболівальники знову підтримають нас завтра ввечері, як вони завжди робили й робитимуть", – сказав Слот.

Також у своєму коментарі коуч розповів про характер своїх підопічних, які продемонструють його у домашньому поєдинку проти клубу з Суперліги Туреччини.

Загалом ці команди грали між собою 6 разів – 1 звитяга Ліверпуля, 2 мирові та 3 перемоги Галатасарая. Той єдиний наразі успіх англійського гранда датований ще сезоном-2006/07, коли "мерсисайдці" переграли турків 3:2 у рамках групового етапу ЛЧ.

Нагадаємо, що у першому матчі, який відбувся 10 березня, автором єдиного голу став Маріо Леміна. Друга зустріч Ліверпуля проти Галатасарая розпочнеться 18 березня о 22:00 (за Києвом).

Останні новини