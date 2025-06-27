Чемпіон АПЛ також цікавився Забарним: подробиці від журналіста

Чемпіон Англійської Прем'єр-ліги сезону 2024/25 Ліверпуль цікавився українським захисником Борнмута Іллею Забарним.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Втім, за його інформацією, до конкретики справа не дійшла.

Він також додав, що переговори між ПСЖ та Борнмутом щодо переходу українця перебувають на просунутій стадії. Загальна сума угоди може сягнути 70 млн євро.

Ілля Забарний перейшов до стану "вишень" у січні 2023 року з київського Динамо за 22,7 млн євро. У сезоні 2024/25 в його активі 39 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився гольовою передачею.

Паризький гранд вже узгодив з Борнмутом суму трансферу. 20% від переходу може отримати й київське Динамо.