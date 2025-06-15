ПСЖ та Борнмут узгодили суму трансферу Забарного

Центральний захисник Борнмута Ілля Забарний наблизився до переходу в французький клуб Парі Сен-Жермен.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

Клуби наразі знаходяться на фінальній стадії узгодження трансферу за 60 млн євро. Зауважимо, що 20% від переходу може отримати й київське Динамо. Також Скіра підтвердив, що контракт буде підписано до літа 2030 року.

Наразі невідомо, які подальші кроки будуть від ПСЖ стосовно воротаря Сафонова, який є громадянином РФ та через якого Забарний взимку відхилив пропозицію французів.

Нещодавно у мережі з'явилась інформація про те, що ПСЖ готові продати росіянина, проте зацікавлених клубів наразі обмаль.

Забарний перейшов у Борнмут у січні 2023 року з київського Динамо за 22,7 млн євро. У сезоні 2024/25 в його активі 39 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився гольовою передачею.

Раніше повідомлялось, що "вишні" визначились із футболістом, якого хочуть підписати на заміну українцю.