Фергюсона госпіталізували з Олд Траффорд перед матчем проти Ліверпуля
Сер Алекс Фергюсон
Легендарного екстренера Манчестер Юнайтед Сера Алекса Фергюсона було госпіталізовано перед матчем "Червоних дияволів" проти Ліверпуля.
Про це повідомляє Daily Mail.
У неділю, 3 травня, Манчестер Юнайтед у 35 турі АПЛ приймає Ліверпуль, матч розпочався о 18:00 за київським часом. Фергюсон прибув на стадіон Олд Траффорд для того, щоби подивитися матч наживо. Проте перед початком поєдинку 84-річному шотландцеві стало погано, його госпіталізували.
Наразі Фергюсон знаходиться під наглядом лікарів. У Манчестер Юнайтед сподіваються, що найближчим часом легендарний тренер продовжить лікування вдома.
Нагадаємо, Фергюсон очолював Манчестер Юнайтед з 1986 до 2013 року. Навесні 2018 року він переніс інсульт.