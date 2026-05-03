Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: визначилися стартові склади команд

Тренерські штаби Манчестер Юнайтед і Ліверпуля визначилися зі стартовими складами на центральний матч 35 туру АПЛ, який відбудеться 3 травня (початок – о 17:30 за Києвом).

Про це повідомляє пресслужба АПЛ

Манчестер Юнайтед: Ламменс, Шоу, Хевен, Магвайр, Далот, Каземіро, Мейну, Кунья, Бруну Фернандеш, Мбемо, Шешко

Ліверпуль: Вудмен, Робертсон, Ван Дейк, Конате, Джонс, Граверберх, Макаллістер, Вірц, Собослай, Фрімпонг, Гакпо

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом є МЮ з коефіцієнтом 2,31, тоді як успіх маркуніанців оцінений у 3,00, на нічию можна поставити з коефіцієнтом 3,79.

