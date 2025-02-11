Регбійна асоціація Нової Зеландії подала до суду на співвласників Манчестер Юнайтед

Регбійна асоціація Нової Зеландії звернулась до суду через спонсорську угоду зі співвласниками Манчестер Юнайтед Ineos.

Про це повідомляє The Guardian.

Компанія, генеральним директором якої є сер Джим Реткліфф, достроково припинила спонсорство асоціації, що не сподобалось функціонерам.

Співвласники МЮ розірвали контракт за три роки до його завершення та відмовились виплачувати гроші, які мали б дійти до асоціації протягом усього строку дії угоди.

Директор NZR Пол Стівенс висловив своє розчарування як діями Ineos, так і тим, що він був змушений звертатись до судових інстанцій.

Зазначимо, що Реткліфф є міноритарним власником Манчестер Юнайтед - свою частку бізнесмен придбав наприкінці 2023 року.

Раніше "манкуніаці" звільнили спортивного директора за особистим розпорядженням бізнесмена.