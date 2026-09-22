Скалоні запропонували продовжити роботу наставником у збірній Аргентини – інсайдер

Аргентинська футбольна асоціація запропонувала головному тренеру збірної Ліонелю Скалоні продовжити контракт.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Як зазначається, вищий футбольний орган Аргентини бажає, аби 48-річний наставник повів команду на Копа Америку 2028 року. Окрім того, планується опція продовження співпраці до чемпіонату світу-2030.

Утім, фінальне рішення щодо майбутнього збірної Аргентини під керівництвом Скалоні залишається за самим наставником.

Нагадаємо, Ліонеля Скалоні призначили головним тренером "Альбіселесте" в серпні 2018 року. З того часу команда провела під орудою цього коуча 104 поєдинки (80 перемог, 14 нічиїх, 10 поразок).

За час каденції Скалоні збірна Аргентини стала чемпіоном світу у 2022 році, двічі поспіль тріумфувала на Кубку Америки (2021, 2024 роки) та дійшла до фіналу цьогорічної світової першості, де поступилася збірній Іспанії (0:1).

Нещодавно повідомлялося, що Марсело Гальярдо фігурує у списку кандидатів на посаду головного тренера "Альбіселесте".