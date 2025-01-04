Ліонель Мессі та Меджик Джонсон отримають від Байдена найвищу цивільну нагороду США

Форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі та легенда НБА Меджик Джонсон стануть одними з 19 лауреатів Президентської медалі свободи, яку вручатиме президент США Джо Байден.

Про це повідомляє USA Today.

Мессі, чинний чемпіон світу з футболу, проводить другий рік у складі Інтера, з яким 37-річний гравець минулого сезону став переможцем регулярного чемпіонату, а за рік до того виграв Кубок ліг.

Аргентинець підтримує програми охорони здоров'я та освіти для дітей по всьому світу через Фонд Ліонеля Мессі та є Послом доброї волі ЮНІСЕФ.

Читайте також : Команда на мільярд: символічна збірна майбутніх вільних агентів

Джонсон у свою чергу п'ять разів ставав чемпіоном НБА у складі Лос-Анджелес Лейкерс, а також по три рази визнавався MVP регулярного сезону та MVP Фіналу НБА.

65-річний американець став успішним підприємцем і власником спортивних команд. Він входить до складу власників команд Лос-Анджелес Доджерс (МЛБ), Лос-Анджелес Спаркс (ЖНБА), Вашингтон Коммандерс (НФЛ), ФК «Лос-Анджелес (МЛС) в MLS та Вашингтон Спіріт (Національна жіноча футбольна ліга). Він також є засновником власного фонду, який спрямований на підтримку спільнот, які не отримують належних послуг.

Читайте також : Все таки кінець: Маямі Хіт відсторонили Батлера

Гілларі Клінтон, модельєр Ральф Лорен, фронтмен U2 Боно, актори Майкл Джей Фокс і Дензел Вашингтон, а також ведучий науково-популярних передач Білл Най теж отримають цю нагороду.

Президентська медаль Свободи вважається найвищою цивільною нагородою в США. Вона вручається особам, які зробили зразковий внесок у процвітання, цінності або безпеку США, мир у всьому світі або інші важливі суспільні, державні або приватні справи.