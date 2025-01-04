Все таки кінець: Маямі Хіт відсторонили Батлера
Маямі Хіт опублікували заяву, в якій повідомили про відсторонення форварда команди Джиммі Батлера на сім матчів регулярного сезона НБА.
Про це рішення клубу було оголошено в соцмережах.
"Ми відсторонили Джиммі Батлера на сім ігор за численні випадки поведінки, що шкодить команді протягом сезону і особливо за останні кілька тижнів.
Своїми діями та заявами він показав, що більше не хоче бути частиною цієї команди. Джиммі Батлер і його представник заявили, що хочуть бути обміняні, тому ми будемо вислуховувати пропозиції", – йдеться в заяві Маямі.
Як і повідомлялося раніше, організація має намір розглянути всі пропозиції, що надійдуть їм щодо трейду 35-річного баскетболіста.
Нагадаємо, що кілька днів тому Батлер не відповів на питання, чи хоче він залишитися у Маямі.
Також були розкриті три причини, чому Джимбо захотів залишити франшизу з Флориди на шостий сезон у команді.