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Все таки кінець: Маямі Хіт відсторонили Батлера

Олексій Погорелов — 4 січня 2025, 12:20
Все таки кінець: Маямі Хіт відсторонили Батлера
Джиммі Батлер
ClutchPoints

Маямі Хіт опублікували заяву, в якій повідомили про відсторонення форварда команди Джиммі Батлера на сім матчів регулярного сезона НБА.

Про це рішення клубу було оголошено в соцмережах.

"Ми відсторонили Джиммі Батлера на сім ігор за численні випадки поведінки, що шкодить команді протягом сезону і особливо за останні кілька тижнів.

Своїми діями та заявами він показав, що більше не хоче бути частиною цієї команди. Джиммі Батлер і його представник заявили, що хочуть бути обміняні, тому ми будемо вислуховувати пропозиції", – йдеться в заяві Маямі.

Як і повідомлялося раніше, організація має намір розглянути всі пропозиції, що надійдуть їм щодо трейду 35-річного баскетболіста.

Нагадаємо, що кілька днів тому Батлер не відповів на питання, чи хоче він залишитися у Маямі.

Також були розкриті три причини, чому Джимбо захотів залишити франшизу з Флориди на шостий сезон у команді.

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