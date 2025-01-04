Все таки кінець: Маямі Хіт відсторонили Батлера

Маямі Хіт опублікували заяву, в якій повідомили про відсторонення форварда команди Джиммі Батлера на сім матчів регулярного сезона НБА.

Про це рішення клубу було оголошено в соцмережах.

"Ми відсторонили Джиммі Батлера на сім ігор за численні випадки поведінки, що шкодить команді протягом сезону і особливо за останні кілька тижнів. Своїми діями та заявами він показав, що більше не хоче бути частиною цієї команди. Джиммі Батлер і його представник заявили, що хочуть бути обміняні, тому ми будемо вислуховувати пропозиції", – йдеться в заяві Маямі.

Through his actions and statements, he has shown he no longer wants to be part of this team. Jimmy Butler and his representative have indicated that they wish to be traded, therefore, we will listen to offers. — Miami HEAT (@MiamiHEAT) January 4, 2025

Як і повідомлялося раніше, організація має намір розглянути всі пропозиції, що надійдуть їм щодо трейду 35-річного баскетболіста.

Нагадаємо, що кілька днів тому Батлер не відповів на питання, чи хоче він залишитися у Маямі.

Також були розкриті три причини, чому Джимбо захотів залишити франшизу з Флориди на шостий сезон у команді.