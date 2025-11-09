Мессі став другим футболістом в історії, який віддав 400 асистів

Легенда світового футболу Ліонель Мессі підкорив чергове досягнення. Він став лише другим футболістом за всю історію, який віддав 400 результативних передач.

Це сталося сьогодні, 9 листопада, у вирішальному третьому матчі серії 1/8 фіналу плейоф МЛС, у якому Інтер Маямі обіграв Нешвілл (4:0). Аргентинець спершу двічі забив, після чого ще й віддав два асисти.

Тепер у Мессі рівно 400 гольових передач. Єдиною людиною, в якої більше асистів, є не менш легендарний Ференц Пушкаш, що втримує рекорд у 404 асисти. Тож до абсолютного рекорду Мессі лишилося 5 передач.