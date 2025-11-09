Мессі став другим футболістом в історії, який віддав 400 асистів
Ліонель Мессі
Inter Miami
Легенда світового футболу Ліонель Мессі підкорив чергове досягнення. Він став лише другим футболістом за всю історію, який віддав 400 результативних передач.
Це сталося сьогодні, 9 листопада, у вирішальному третьому матчі серії 1/8 фіналу плейоф МЛС, у якому Інтер Маямі обіграв Нешвілл (4:0). Аргентинець спершу двічі забив, після чого ще й віддав два асисти.
Тепер у Мессі рівно 400 гольових передач. Єдиною людиною, в якої більше асистів, є не менш легендарний Ференц Пушкаш, що втримує рекорд у 404 асисти. Тож до абсолютного рекорду Мессі лишилося 5 передач.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Барселона планує провести прощальний матч Ліонеля Мессі на оновленому стадіоні "Камп Ноу".