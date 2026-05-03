Антонеллі виграв третю гонку поспіль, фінішувавши першим на сумбурному Гран-прі Маямі

Сьогодні, 3 травня, завершився четвертий етап Формули-1 – Гран-прі Маямі. Перемогу в США здобув гонщик Мерседес Андреа Кімі Антонеллі, для якого це перше місце стало третім поспіль.

Позаду італійського гонщика, який закріпився на першому місці в загальному заліку, фінішував чинний чемпіон світу Ландо Норріс. Його напарник Оскар Піастрі замкнув трійку на п'єдесталі пошани.

На останньому колі Джордж Расселл вирвав четверту позицію у боротьбі з Шарлем Леклером, який на останньому колі розвернувся та поступився ще й Максу Ферстаппену перед фінішом.

Підсумкова класифікація

Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес); Ландо Норріс (Макларен); Оскар Піастрі (Макларен); Джордж Расселл (Мерседес); Макс Ферстаппен (Ред Булл); Шарль Леклер (Феррарі); Льюїс Гамільтон (Феррарі); Франко Колапінто (Альпін); Карлос Сайнс (Вільямс); Александр Албон (Вільямс); Олівер Берман (Хаас); Габріель Бортолетто (Ауді); Естебан Окон (Хаас); Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз); Фернандо Алонсо (Астон Мартін); Серхіо Перес (Каділак); Ленс Стролл (Астон Мартін); Вальттері Боттас (Каділак).

Зійшли: Ісак Аджар (Ред Булл), Ліам Лоусон (Рейсін Буллз), Ніко Гюлькенберг (Ауді), П'єр Гаслі (Альпін).

Загальний залік пілотів

Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 100; Джордж Расселл (Мерседес) – 80; Шарль Леклер (Феррарі) – 63; Ландо Норріс (Макларен) – 51; Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 49; Оскар Піастрі (Макларен) – 43; Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 26; Олівер Берман (Хаас) – 17; П'єр Гаслі (Альпін) – 16; Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 10; Франко Колапінто (Альпін) – 5; Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз) – 4; Ісак Аджар (Ред Булл) – 4; Карлос Сайнс (Вільямс) – 4; Габріель Бортолето (Ауді) – 2; Естебан Окон (Хаас) – 1; Алекс Албон (Вільямс) – 1; Серхіо Перес (Каділак) – 0; Ленс Стролл (Астон Мартін) – 0; Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 0; Вальттері Боттас (Каділак) – 0; Ніко Хюлькенберг (Ауді) – 0.

Кубок конструкторів

Мерседес – 180; Феррарі – 112; Макларен – 94; Ред Булл – 30; Альпін – 21; Хаас – 18; Рейсін Буллз – 14; Вільямс – 5; Ауді – 2; Каділак – 0; Астон Мартін – 0.

Наступний етап "королеви автоспорту" відбудеться вже за 3 тижні. Автодром імені Жиля Вільнева прийматиме Гран-прі Канади з 21 по 24 травня.