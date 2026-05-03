Антонеллі виграв третю гонку поспіль, фінішувавши першим на сумбурному Гран-прі Маямі

Станіслав Лисак — 3 травня 2026, 21:41
Антонеллі виграв третю гонку поспіль, фінішувавши першим на сумбурному Гран-прі Маямі
Сьогодні, 3 травня, завершився четвертий етап Формули-1 – Гран-прі Маямі. Перемогу в США здобув гонщик Мерседес Андреа Кімі Антонеллі, для якого це перше місце стало третім поспіль.

Позаду італійського гонщика, який закріпився на першому місці в загальному заліку, фінішував чинний чемпіон світу Ландо Норріс. Його напарник Оскар Піастрі замкнув трійку на п'єдесталі пошани.

На останньому колі Джордж Расселл вирвав четверту позицію у боротьбі з Шарлем Леклером, який на останньому колі розвернувся та поступився ще й Максу Ферстаппену перед фінішом.

Підсумкова класифікація

  1. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес);
  2. Ландо Норріс (Макларен);
  3. Оскар Піастрі (Макларен);
  4. Джордж Расселл (Мерседес);
  5. Макс Ферстаппен (Ред Булл);
  6. Шарль Леклер (Феррарі);
  7. Льюїс Гамільтон (Феррарі);
  8. Франко Колапінто (Альпін);
  9. Карлос Сайнс (Вільямс);
  10. Александр Албон (Вільямс);
  11. Олівер Берман (Хаас);
  12. Габріель Бортолетто (Ауді);
  13. Естебан Окон (Хаас);
  14. Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз);
  15. Фернандо Алонсо (Астон Мартін);
  16. Серхіо Перес (Каділак);
  17. Ленс Стролл (Астон Мартін);
  18. Вальттері Боттас (Каділак).

Зійшли: Ісак Аджар (Ред Булл), Ліам Лоусон (Рейсін Буллз), Ніко Гюлькенберг (Ауді), П'єр Гаслі (Альпін).

Загальний залік пілотів

  1. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 100;
  2. Джордж Расселл (Мерседес) – 80;
  3. Шарль Леклер (Феррарі) – 63;
  4. Ландо Норріс (Макларен) – 51;
  5. Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 49;
  6. Оскар Піастрі (Макларен) – 43;
  7. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 26;
  8. Олівер Берман (Хаас) – 17;
  9. П'єр Гаслі (Альпін) – 16;
  10. Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 10;
  11. Франко Колапінто (Альпін) – 5;
  12. Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз) – 4;
  13. Ісак Аджар (Ред Булл) – 4;
  14. Карлос Сайнс (Вільямс) – 4;
  15. Габріель Бортолето (Ауді) – 2;
  16. Естебан Окон (Хаас) – 1;
  17. Алекс Албон (Вільямс) – 1;
  18. Серхіо Перес (Каділак) – 0;
  19. Ленс Стролл (Астон Мартін) – 0;
  20. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 0;
  21. Вальттері Боттас (Каділак) – 0;
  22. Ніко Хюлькенберг (Ауді) – 0.

Кубок конструкторів

  1. Мерседес – 180;
  2. Феррарі – 112;
  3. Макларен – 94;
  4. Ред Булл – 30;
  5. Альпін – 21;
  6. Хаас – 18;
  7. Рейсін Буллз – 14;
  8. Вільямс – 5;
  9. Ауді – 2;
  10. Каділак – 0;
  11. Астон Мартін – 0.

Наступний етап "королеви автоспорту" відбудеться вже за 3 тижні. Автодром імені Жиля Вільнева прийматиме Гран-прі Канади з 21 по 24 травня.

