Антонеллі виграв третю гонку поспіль, фінішувавши першим на сумбурному Гран-прі Маямі
Сьогодні, 3 травня, завершився четвертий етап Формули-1 – Гран-прі Маямі. Перемогу в США здобув гонщик Мерседес Андреа Кімі Антонеллі, для якого це перше місце стало третім поспіль.
Позаду італійського гонщика, який закріпився на першому місці в загальному заліку, фінішував чинний чемпіон світу Ландо Норріс. Його напарник Оскар Піастрі замкнув трійку на п'єдесталі пошани.
На останньому колі Джордж Расселл вирвав четверту позицію у боротьбі з Шарлем Леклером, який на останньому колі розвернувся та поступився ще й Максу Ферстаппену перед фінішом.
Підсумкова класифікація
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес);
- Ландо Норріс (Макларен);
- Оскар Піастрі (Макларен);
- Джордж Расселл (Мерседес);
- Макс Ферстаппен (Ред Булл);
- Шарль Леклер (Феррарі);
- Льюїс Гамільтон (Феррарі);
- Франко Колапінто (Альпін);
- Карлос Сайнс (Вільямс);
- Александр Албон (Вільямс);
- Олівер Берман (Хаас);
- Габріель Бортолетто (Ауді);
- Естебан Окон (Хаас);
- Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз);
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін);
- Серхіо Перес (Каділак);
- Ленс Стролл (Астон Мартін);
- Вальттері Боттас (Каділак).
Зійшли: Ісак Аджар (Ред Булл), Ліам Лоусон (Рейсін Буллз), Ніко Гюлькенберг (Ауді), П'єр Гаслі (Альпін).
Загальний залік пілотів
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 100;
- Джордж Расселл (Мерседес) – 80;
- Шарль Леклер (Феррарі) – 63;
- Ландо Норріс (Макларен) – 51;
- Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 49;
- Оскар Піастрі (Макларен) – 43;
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 26;
- Олівер Берман (Хаас) – 17;
- П'єр Гаслі (Альпін) – 16;
- Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 10;
- Франко Колапінто (Альпін) – 5;
- Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз) – 4;
- Ісак Аджар (Ред Булл) – 4;
- Карлос Сайнс (Вільямс) – 4;
- Габріель Бортолето (Ауді) – 2;
- Естебан Окон (Хаас) – 1;
- Алекс Албон (Вільямс) – 1;
- Серхіо Перес (Каділак) – 0;
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 0;
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 0;
- Вальттері Боттас (Каділак) – 0;
- Ніко Хюлькенберг (Ауді) – 0.
Кубок конструкторів
- Мерседес – 180;
- Феррарі – 112;
- Макларен – 94;
- Ред Булл – 30;
- Альпін – 21;
- Хаас – 18;
- Рейсін Буллз – 14;
- Вільямс – 5;
- Ауді – 2;
- Каділак – 0;
- Астон Мартін – 0.
Наступний етап "королеви автоспорту" відбудеться вже за 3 тижні. Автодром імені Жиля Вільнева прийматиме Гран-прі Канади з 21 по 24 травня.