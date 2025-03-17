Експерша ракетка світу не включив Мессі у свою п'ятірку найкращих футболістів в історії

Третя ракетка світу Карлос Алькарас склав свою п'ятірку найвеличніших гравців в історії футболу. У цьому топі фаната Реала не знайшлося місця Ліонелю Мессі.

Своїм баченням 21-річний іспанець поділився для Overtime Tennis.

Першим у свою п'ятірку Алькарас поставив легенду Реала Кріштіану Роналду. Після довгих роздумів тенісист додав до португальця його колишніх одноклубників Серхіо Рамоса та Луку Модрича. Останні два місця в Топ-5 він віддав Роналдіньо та Неймару.

Багато хто в коментарях обурився вибором Алькараса. Футбольні фанати розкритикували його за те, що він не назвав Ліонеля Мессі.

Потім Карлос заскочив до коментарів та пояснив, що він просто забув про аргентинця.

"Не можу повірити, що я назвав цих п'ятьох, забувши Мессі та ще кількох. Я міг би назвати ще п'ятьох прямо зараз", – написав Алькарас.

Нагадаємо, що сьогодні оновився світовий рейтинг чоловічої асоціації тенісистів ATP, в якому Карлос Алькарас не змінив своєї позиції.

А минулої ночі Ліонель Мессі відзначився голом, який допоміг Інтеру Маямі обіграти на виїзді Атланту.