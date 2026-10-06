Алькарас захистив титул турніру АТР 500 у Токіо

Третя ракетка світу іспанець Карлос Алькарас захистив минулорічний титул на турнірі серії АТР 500 у Токіо. У вирішальному матчі він переміг чеха Їржі Легечку (19).

Гра тривала 1 годину 37 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(4), 6:4.

У першій партії Алькарас поступався – 1:3, після чого взяв матч під свій контроль, не дозволивши більше супернику жодного брейку.

Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships – АТР 500

Токіо, Японія, хард

Призовий фонд: $2,342,275

Фінал, 6 жовтня

Карлос Алькарас (Іспанія) – Їржі Легечка (Чехія) 7:6(4), 6:4

Тенісисти зустрічалися вп'яте, 4 перемоги має іспанець.

Алькарас здобув 27-й титул у своїй кар'єрі (третій у поточному сезоні) та продовжив до 21 поспіль матчу серію успіхів у поєдинках турнірів АТР 500.

Легечка не зумів уперше тріумфувати на "п'ятисотнику", однак зумів повернутися до топ-20 рейтингу АТР.

Нагадаємо, що на турнірі аналогічної категорії в Пекіні у фіналі 6 жовтня зустрінуться серб Новак Джокович (11) та австралієць Алекс де Мінор (9).