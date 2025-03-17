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Інтер Маямі з неймовірним голом Мессі здолав Атланту в МЛС

Микола Дендак — 17 березня 2025, 10:15
Інтер Маямі з неймовірним голом Мессі здолав Атланту в МЛС
Ліонель Мессі
Getty images

У ніч на 17 березня відбувся матч 4 туру МЛС, в якому Інтер Маямі завітав до Атланти Юнайтед.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь гостей.

Вже на 11 хвилині глядачі побачили перший гол: Еммануель Латте Лат вивів господарів уперед. Проте вже за кілька хвилин зірковий футболіст Інтера Ліонель Мессі у своєму стилі зрівняв рахунок.

Він замахом поклав захисника на газон, після чого елегантно перекинув голкіпера.

Відео

Проте перемогу Інтеру приніс не цей гол, а удар Фафа Піко. Нападник з Гаїті вийшов на полі на 83 хвилині, а відзначився на 89-й.

Major League Soccer
4 тур, 3 березня

Атланта Юнайтед – Інтер Маямі 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 11 Латте Лат, 1:1 – 20 Мессі, 1:2 – 89 Піко.

Огляд матчу

Після 4 турів Інтер йде на першому місці, у команди 10 очок. Атланта ж посідає 12 сходинку, маючи в активі 4 бали.

Нагадаємо, напередодні Інтер Маямі вдруге обіграв Кевалір в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ та пробився до наступної стадії. Голами відзначились Ліонель Мессі та Луїс Суарес.

Атланта Юнайтед ВІДЕООГЛЯД Інтер Маямі Ліонель Мессі МЛС

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