Два пенальті та гол у компенсований час: Страсбур здолав Реймс у чвертьфіналі Кубку Франції

Страсбур на власному полі переміг Реймс у чвертьфінальному поєдинку Кубку Франції, гарантувавши собі участь у наступній стадії турніру.

Господарі здобули перемогу з рахунком 2:1, причому всі головні події зустрічі розгорнулися в останні хвилини. На 82-й хвилині рахунок у матчі відкрив з пенальті Панічеллі.

А вже на 87-й хвилині Енкісо подвоїв перевагу своєї команди – також ударом з позначки. Гості зуміли відіграти лише один м'яч у компенсований час.

Кубок Франції – Чвертьфінал

3 березня

Страсбург – Реймс 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 82 Панічеллі (пенальті), 2:0 – 87 Енкісо (пенальті), 2:1 – 90+4 Забі

Завдяки цій перемозі Страсбур став учасником 1/2 фіналу цьогорічного розіграшу. Півфінальні поєдинки турніру заплановані на 22 квітня (початок о 22:00).

Нагадаємо, що у стартовому матчі 24-го туру Страсбур поділив очки з Лансом.