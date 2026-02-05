Страсбург з дублем Енкісо обіграв Монако та вийшов у чвертьфінал Кубку Франції

Сьогодні, 5 лютого, відбувся останній матч 1/8 фіналу Кубку Франції з футболу сезону-2025/26, в якому Страсбург приймав Монако.

Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 3:1.

Страсбург вийшов уперед вже на 7 хвилині зустрічі завдяки голу Годо. На старті другого тайму команда подвоїла рахунок – відзначився Енкісо. За 3 хвилини Бірет скоротив відставання, але Енкісо миттєво повернув перевагу у 2 м'ячі.

Кубок Італії з футболу

1/8 фіналу, 5 лютого

Страсбург – Монако 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 7 Годо, 2:0 – 55 Енкісо, 2:1 – 58 Бірет, 3:1 – 61 Енкісо

Суперником Страсбурга у чвертьффіналі стане Реймс. Нагадаємо, з результатами інших поєдинків можна ознайомитись за цим посиланням.