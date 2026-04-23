Визначилися фіналісти Кубку Франції

Олексій Мурзак — 23 квітня 2026, 00:17
У середу, 22 квітня, відбувся півфінальний матч Кубку Франції з футболу сезону-2025/26, у якому Ніцца перемогла Страсбур.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0.

Дублем у складі переможців у другому таймі відзначився Вахі.

Кубок Франції з футболу-2025/26
1/2 фіналу, 21-22 квітня

Ланс – Тулуза 4:1 (3:1)

Голи: 1:0 –9 Товен, 2:0 – 18 Сан-Максімен, 2:1 – 21 Ідальго, 3:1 – 35 Юдоль, 4:1 – 74 Томассон

Страсбур – Ніцца 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 51 Вахі, 0:2 – 82 Вахі (пен)

У фіналі Ніцца зіграє проти Ланса, який вчора, 21 квітня, в іншому поєдинку 1/2 фіналу вибив Тулузу. Команди розіграють трофей 23 травня.

Забив дебютний гол: Яремчук отримав одну з найкращих оцінок у складі Ліона за матч проти Ланса
Все вирішила серія пенальті: Ліон з голом Яремчука поступився Лансу в 1/4 фіналу Кубку Франції
Ніцца у серії пенальті вибила Лор'ян, Марсель вилетів від Тулузи з чвертьфіналу Кубку Франції
Два пенальті та гол у компенсований час: Страсбур здолав Реймс у чвертьфіналі Кубку Франції
Страсбург з дублем Енкісо обіграв Монако та вийшов у чвертьфінал Кубку Франції

