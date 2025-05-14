Ліон презентував спеціальну форму на честь 75-річчя клубу

Французький Ліон святкує своє 75-річчя з дня заснування клубу та презентував на честь події спеціальну форму.

Про це повідомила пресслужба "ткачів".

Екіпірування виконане в білих кольорах, яке доповнює логотип клубу в ретро-стилі. Цікаво, що "офіційною" датою дня народження Ліона вважається 3 серпня, проте святкова форма була представлена вже сьогодні.

За 75 річну історію Ліон сім разів ставав чемпіоном Франції, п'ять разів вигравав національний Кубок, ставав восьмикратним володарем Суперкубку Франції, а на міжнародній арені двічі досягав півфіналу Ліги чемпіонів.

Перед останнім туром сезону-2024/25 "ткачі" посідають сьоме місце у турнірній таблиці Ліги 1, набравши 54 залікові бали. Від зони Ліги чемпіонів Ліон відділяє три очки та гірша різниця м'ячів порівняно з Ніццою.

У завершальному поєдинку кампанії Ліон зіграє проти Анже – матч відбудеться 17 травня о 22:00 за київським часом.

Раніше Манчестер Сіті презентував домашню форму на сезон-2025/26.