Ліон прийме Монако, Лілль вдома зіграє з Анже: розклад матчів 2 туру Ліги 1

Сьогодні, 24 серпня, відбудуться три матчі у межах 2 туру французької Ліги 1.

Центральний поєдинок пройде у Ліоні, де місцевий клуб зіграє з Монако. Лілль на власному полі прийме Анже. Сент-Етьєн, який за підсумками минулого сезону повернувся до еліти, чекатиме в гості Гавр.

Чемпіонат Франції — Ліга 1

2 тур, 24 серпня

18:00 Ліон — Монако

20:00 Лілль — Анже

22:00 Сент-Етьєн — Гавр

У 1 турі Ліон на виїзді зганьбився у грі проти Ренна. Монако почав сезон із мінімальної перемоги над Сент-Етьєном.

Нагадаємо, 2 тур стартував ще вчора, 23 серпня, матчем ПСЖ — Монпельє. Паризький клуб забив супернику шість голів.