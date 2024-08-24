Ліон прийме Монако, Лілль вдома зіграє з Анже: розклад матчів 2 туру Ліги 1
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Сьогодні, 24 серпня, відбудуться три матчі у межах 2 туру французької Ліги 1.
Центральний поєдинок пройде у Ліоні, де місцевий клуб зіграє з Монако. Лілль на власному полі прийме Анже. Сент-Етьєн, який за підсумками минулого сезону повернувся до еліти, чекатиме в гості Гавр.
Чемпіонат Франції — Ліга 1
2 тур, 24 серпня
18:00 Ліон — Монако
20:00 Лілль — Анже
22:00 Сент-Етьєн — Гавр
У 1 турі Ліон на виїзді зганьбився у грі проти Ренна. Монако почав сезон із мінімальної перемоги над Сент-Етьєном.
Нагадаємо, 2 тур стартував ще вчора, 23 серпня, матчем ПСЖ — Монпельє. Паризький клуб забив супернику шість голів.