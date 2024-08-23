ПСЖ декласував Монпельє у матчі 2 туру Ліги 1

Сьогодні, 23 серпня, відбувся матч 2 туру французької Ліги 1 сезону-2024/25 між чинним чемпіоном ПСЖ та Монпельє.

Поєдинок завершився з рахунком 6:0. Французький гранд ще у першому таймі забезпечив себе комфортною перевагою (2:0), а потім довів її до не пристойного рахунку.

Варто виділити новачка ПСЖ 19-річного Жоау Невеша, який за перші 2 тайми у складі нового клубу відзначився 4 результативними передачами, зокрема, дві з них він зробив у матчі з Монпельє.

Чемпіонат Франції — Ліга 1

2 тур, 23 серпня

ПСЖ — Монпельє 6:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 4 Баркола, 2:0 - Асенсіо, 3:0 - 53 Баркола, 4:0 - 58 Хакімі, 5:0 - 60 Заїр-Емері, 6:0 - 82 Лі Кан Ін.

Нагадаємо, у першому турі французького чемпіонату ПСЖ забив три голи за 5 хвилин та розгромив Гавр, а Монпельє розписав мирову зі Страсбургом.