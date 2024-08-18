Осер переміг Ніццу, Ланс на виїзді здолав Анже: результати 1 туру Ліги 1
Сьогодні, 18 серпня, відбулися матчі 1 туру французької Ліги 1 сезону-2024/25.
Домашню перемогу здобув Осер, завдавши поразки Ніцці. Ланс на виїзді зумів здолати Анже.
Тулуза та Нант голів не забивали. Також внічию завершилася гра між Монпельє та Страсбургом.
Чемпіонат Франції — Ліга 1
18 серпня, 1 тур
Осер — Ніцца 2:1 (1:1)
Голи: Равелсон (43), Кулібалі (90+5) — Алі-Шо (21)
Анже — Ланс 0:1 (0:1)
Гол: Саїд (28)
Тулуза — Нант 0:0
Монпельє — Страсбург 1:1 (0:0)
Голи: Савеньє (67, пен) — Діарра (58)
Сьогодні також відбудеться матч Ренн — Ліон. Старт гри запланований на 21:45 за київським часом.
Напередодні у матчах Ліги 1 Марсель розгромив Брест, а Монако мінімально обіграв Сент-Етьєн.