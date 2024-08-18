Осер переміг Ніццу, Ланс на виїзді здолав Анже: результати 1 туру Ліги 1

Сьогодні, 18 серпня, відбулися матчі 1 туру французької Ліги 1 сезону-2024/25.

Домашню перемогу здобув Осер, завдавши поразки Ніцці. Ланс на виїзді зумів здолати Анже.

Тулуза та Нант голів не забивали. Також внічию завершилася гра між Монпельє та Страсбургом.

Чемпіонат Франції — Ліга 1

18 серпня, 1 тур

Осер — Ніцца 2:1 (1:1)

Голи: Равелсон (43), Кулібалі (90+5) — Алі-Шо (21)

Анже — Ланс 0:1 (0:1)

Гол: Саїд (28)

Тулуза — Нант 0:0

Монпельє — Страсбург 1:1 (0:0)

Голи: Савеньє (67, пен) — Діарра (58)

Сьогодні також відбудеться матч Ренн — Ліон. Старт гри запланований на 21:45 за київським часом.

Напередодні у матчах Ліги 1 Марсель розгромив Брест, а Монако мінімально обіграв Сент-Етьєн.