Ліон звільнив головного тренера, команду може очолити Фонсека

Французький Ліон звільнив головного тренера команди П'єра Сажа.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Також команду покинули його асистенти.

В останніх 8 матчах Ліон здобув 2 перемоги, 3 рази зіграв унічию та тричі поступився. Команда також вилетіла з Кубку Франції після поразки у серії пенальті Бурген-Жальє з 5-го дивізіону країни.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, наступним наставником Ліона стане екстренер Мілана та Шахтаря Пауло Фонсека. Він вже досяг усної домовленості із "Лес Гонес" щодо роботи з командою.

🚨 Communiqué officiel : Pierre Sage



L’Olympique Lyonnais est contraint de dispenser d’activité son entraîneur, Pierre Sage, ainsi que des membres du staff — Olympique Lyonnais (@OL) January 28, 2025

Саж очолив Ліон восени 2023 року. Під його керівництвом команда зіграла 56 матчів, в яких здобула 33 перемоги, 9 разів зіграли внічию та 14 разів програла.