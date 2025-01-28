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Ліон звільнив головного тренера, команду може очолити Фонсека

Олександр Булава — 28 січня 2025, 12:44
Ліон звільнив головного тренера, команду може очолити Фонсека
П'єр Саж
Panoramic

Французький Ліон звільнив головного тренера команди П'єра Сажа.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Також команду покинули його асистенти.

В останніх 8 матчах Ліон здобув 2 перемоги, 3 рази зіграв унічию та тричі поступився. Команда також вилетіла з Кубку Франції після поразки у серії пенальті Бурген-Жальє з 5-го дивізіону країни.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, наступним наставником Ліона стане екстренер Мілана та Шахтаря Пауло Фонсека. Він вже досяг усної домовленості із "Лес Гонес" щодо роботи з командою.

Саж очолив Ліон восени 2023 року. Під його керівництвом команда зіграла 56 матчів, в яких здобула 33 перемоги, 9 разів зіграли внічию та 14 разів програла.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 Ліон Паулу Фонсека

Паулу Фонсека

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