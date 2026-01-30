Невтішні новини: інсайдер розкрив нові деталі зацікавленості Ліона до Яремчука

Український форвард Роман Яремчук має усі шанси, аби залишитись у грецькому Олімпіакосі.

Про це повідомив журналіст Саша Тавольєрі.

За його інформацією, французький Ліон, який ніби цікавився послугами футболіста збірної України, не надав гравцю жодних новин після попереднього спілкування.

Гранд Ліги 1 перемкнув свій погляд на нападника Болоньї Тейса Даллінга. Контракт 25-річного нідерландського форварда з італійським клубом розрахований до кінця червня 2028 року.

Раніше повідомлялось, що Ліон хотів би орендувати українця з правом подальшого викупу. Начебто у переході Яремчука зацікавлений головний тренер команди Паулу Фонсека, який у минулому працював із донецьким Шахтарем.

Нагадаємо, що Роман виступає за Олімпіакос із літа 2024-го, коли перебрався із бельгійського Брюгге. У футболці грецького клубу вже провів 49 матчів (14 голів та 5 асистів). На початку нового 2026 року українець став володарем Суперкубку Греції.

Трансферна вартість 30-річного українського футболіста складає 2,5 мільйона євро. Угода Яремчука із грецьким грандом спливає вкінці червня 2028-го.