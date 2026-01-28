Українська правда
Яремчук може продовжити кар'єру в чемпіонаті Франції – інсайдер

Катерина Лисянська — 28 січня 2026, 15:10
Нападник збірної України та грецького Олімпіакоса Роман Яремчук близький до переходу в Ліон на правах оренди.

Про це повідомляє інсайдер Саша Тавольєрі.

Французький клуб розглядає варіант оренди нападника з правом подальшого викупу. У трансфері особисто зацікавлений головний тренер "ткачів" Паулу Фонсека, який прагне підсилити атакувальну лінію команди.

Сторони планують завершити угоду сьогодні, 28 січня, щоб гравець встиг потрапити до заявки на матчі Ліги чемпіонів.

У поточному сезоні Роман Яремчук відіграв за Олімпіакос 16 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 4 забиті м'ячі та 1 асист.

Нагадаємо, що Роман Яремчук пропустить матч 8-го туру основного раунду Ліги чемпіонів проти Аякса, через біль у литковому м'язі.

