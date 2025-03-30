Лілль здолав Ланс, Тулуза поступилась Бресту в 27 турі Ліги 1

У неділю, 30 березня, в межах 27 туру французької Ліги 1 відбулися п'ять матчів.

Зокрема, Лілль здобув мінімальну перемогу над Лансом завдяки голу Матіаса Фернандес-Пардо.

Ці три очки допомогли "догам" піднятися на 5 місце в турнірній таблиці та наблизитися до другого Монако на відстань трьох залікових балів.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

27 тур, 30 березня

Тулуза – Брест 2:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 22 Бурго, 0:2 – 26 Перейра Лаж, 0:3 – 62 Думбія, 1:3 – 65 Сьєрро, 2:3 – 78 Кінг, 2:4 – 90 Камара

Анже – Ренн 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 13 Калімуендо, 0:2 – 70 Коне, 0:3 – 90+5 Калімуендо

Гавр – Нант 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 – 13 Туре (пен), 1:1 – 23 Соу, 2:1 – 27 Туре (пен), 2:2 – 48 Саймон, 3:2 – 88 Пембеле

Осер – Монпельє 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 82 Ає

Лілль – Ланс 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 19 Фернандес-Пардо

Напередодні ПСЖ здобув розгромну перемогу над Сент-Етьєном та став першою командою, що кваліфікувалася до Ліги чемпіонів наступного сезону.