ПСЖ із Забарним у стартовому складі здолав Ле-Ман, Брест у більшості декласував Анже в 6 турі Ліги 1

У суботу, 10 жовтня, низкою матчів продовжилася програма шостого туру французької Ліги 1 сезону-26/27.

У першому матчі ігрового дня Лілль завдяки швидкому голу Бакви зумів перемогти Гавр. Гості не змогли відігратися, а на початку другого тайму залишилися ще й в меншості після вилучення Секо.

Згодом Брест декласував суперників із Анже, забивши 5 голів. "Чорно-білим" також довелося догравати матч вдесятьох після того, як Лефор отримав червоу картку за фол, проте це ніяк не вплинуло на рахунок.

Дебютний забитий м'яч 20-річного Бернарду подарував Лор'яну мінімальну перемогу над ФК Париж. Монако зіграв бойову нічию з Тулузою.

А ПСЖ розгромив Ле-Ман. Голами відзначилися Бералдо, Кварацхелія та Акліуш. Український центральний захисник Ілля Забарний провів весь матч на полі. Статистичний портал Sofascore оцінив дії українця в цьому матчі у 6.9 бала.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

6 тур, 10 жовтня

Лілль – Гавр – 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 5 Баква

Вилучення: Секо 62 (Гавр)

Брест – Анже – 5:1 (4:0)

Голи: 1:0 – 9 Ажорк, 2:0 – 17 Тусар, 3:0 – 30 Лала (пен.), 4:0 – 45 Бальде, 4:1 – 47 Пітер, 5:1 – 54 Мбоуп

Вилучення: Лефор 59 (Анже)

Лор'ян – ФК Париж – 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 68 Бернарду

Монако – Тулуза – 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 29 Діоп, 2:0 – 38 Аблін, 2:1 – 48 Тенгстедт (пен.), 2:2 – 59 Оппонг

ПСЖ – Ле-Ман – 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 19 Бералдо (пен.), 1:1 – 54 Мафута, 2:1 – 61 Кварацхелія, 3:1 – 68 Акліуш

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що у стартовому матчі 6-го туру Ланс у меншості завдав Ліону першої поразки в Лізі 1.