Ланс у меншості завдав Ліону першої поразки в Лізі 1

Ланс переміг Ліон у домашньому матчі 6-го туру Ліги 1, перервавши безпрограшний старт команди Паулу Фонсеки.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

Господарі відкрили рахунок на 36-й хвилині завдяки Флоріану Сотока, а на 76-й Матьє Юдоль подвоїв перевагу. Обидва голи були забиті після передач Флоріана Товена.

Наприкінці зустрічі Ланс залишився вдесятьох через вилучення Юдоля. Ліон скористався чисельною перевагою: на 85-й хвилині Халіс Мера скоротив відставання, однак урятувати нічию гості не змогли.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

6-й тур, 9 жовтня

Ланс – Ліон 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 36 Сотока, 2:0 – 76 Юдоль, 2:1 – 85 Мера

Турнірна таблиця Ліги 1 Standings provided by Sofascore

У попередньому турі ПСЖ із Іллею Забарним в запасі переграв Марсель, а Ніцца розібралася з Ліллем.