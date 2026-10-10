Ланс у меншості завдав Ліону першої поразки в Лізі 1
Ланс переміг Ліон у домашньому матчі 6-го туру Ліги 1, перервавши безпрограшний старт команди Паулу Фонсеки.
Зустріч завершилася з рахунком 2:1.
Господарі відкрили рахунок на 36-й хвилині завдяки Флоріану Сотока, а на 76-й Матьє Юдоль подвоїв перевагу. Обидва голи були забиті після передач Флоріана Товена.
Наприкінці зустрічі Ланс залишився вдесятьох через вилучення Юдоля. Ліон скористався чисельною перевагою: на 85-й хвилині Халіс Мера скоротив відставання, однак урятувати нічию гості не змогли.
Чемпіонат Франції – Ліга 1
6-й тур, 9 жовтня
Ланс – Ліон 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 36 Сотока, 2:0 – 76 Юдоль, 2:1 – 85 Мера
У попередньому турі ПСЖ із Іллею Забарним в запасі переграв Марсель, а Ніцца розібралася з Ліллем.