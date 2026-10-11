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Марсель переміг Труа, Ренн розгромив Осер, Ніцца здолала Страсбур у 6 турі Ліги 1

Олексій Мурзак — 11 жовтня 2026, 23:52
Марсель переміг Труа, Ренн розгромив Осер, Ніцца здолала Страсбур у 6 турі Ліги 1

У 6 турі чемпіонату Франції Марсель здобув виїзну перемогу, а Ренн і Ніцца виграли вдома.

Марсель обіграв Труа з рахунком 2:0. Після безгольового першого тайму Амін Харіт відкрив рахунок на 50-й хвилині, а в компенсований час Хімад Абделлі реалізував пенальті.

Ренн переміг Осер – 4:1. На гол Естебана Леполя гості відповіли точним ударом Кемерона Арчера, проте після перерви Адрієн Томассон повернув господарям перевагу. Уже в компенсований час Булає Діа оформив дубль, довершивши розгром.

Ніцца здобула вольову перемогу над Страсбуром – 2:1. Даріу Ессугу вивів гостей уперед, але перед перервою Пап Діоп зрізав м'яч у власні ворота. Переможний гол на 81-й хвилині забив Жонатан Клосс.

Чемпіонат Франції – Ліга 1
6-й тур

Ніцца – Страсбур 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 41 Ессугу, 1:1 – 45+2 Пап Діоп (автогол), 2:1 – 81 Клосс

Ренн – Осер 4:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 15 Леполь, 1:1 – 25 Арчер, 2:1 – 53 Томассон, 3:1 – 90+2 Діа, 4:1 – 90+4 Діа

Труа – Марсель 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 50 Харіт, 0:2 – 90+8 Абделлі (пен.)

Турнірна таблиця Ліги 1
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