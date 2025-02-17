Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Рома – Порту: де дивитися матч за участі Довбика в Лізі Європи

Станіслав Лисак — 17 лютого 2025, 19:24
Артем Довбик
Артем Довбик
Getty Images

Рома, за який виступає український нападник Артем Довбик, зустрінеться з Порту в матчі-відповіді попереднього раунду плейоф Ліги Європи УЄФА.

Зустріч відбудеться у четвер, 20 лютого, на "Стадіо Олімпіко" в столиці Італії. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Перша зустріч завершилася внічию 1:1, проте римлянам не зможе допомогти Браян Крістанте, який отримав дві жовті картки та був вилучений з поля.

Напередодні гри Рома здобула перемогу над Пармою, Довбик провів матч на лаві для запасних. Повідомлялося, що наставник "вовків" Клаудіо Раньєрі дасть українцю відпочинок, адже той нібито продовжує відчувати проблеми з коліном.

Порту в останній зустрічі чемпіонату Португалії в більшості здолав СК Фаренсе з рахунком 1:0.

Ліга Європи Порту Рома Артем Довбик

Ліга Європи

Ліга Європи 2024/25: календар, трансляції та результати
Більше лише в автора забитого м'яча: Довбик дізнався оцінку за матч проти Порту
Рома Довбика зіграла внічию з Порту, ганебне фіаско Галатасарая проти АЗ у Лізі Європи
Довбик та його Рома гостюватимуть у Порту в першому стиковому матчі плейоф Ліги Європи
Порту – Рома: де дивитися матч Ліги Європи за участі Довбика

Останні новини