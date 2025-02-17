Рома – Порту: де дивитися матч за участі Довбика в Лізі Європи

Рома, за який виступає український нападник Артем Довбик, зустрінеться з Порту в матчі-відповіді попереднього раунду плейоф Ліги Європи УЄФА.

Зустріч відбудеться у четвер, 20 лютого, на "Стадіо Олімпіко" в столиці Італії. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Перша зустріч завершилася внічию 1:1, проте римлянам не зможе допомогти Браян Крістанте, який отримав дві жовті картки та був вилучений з поля.

Напередодні гри Рома здобула перемогу над Пармою, Довбик провів матч на лаві для запасних. Повідомлялося, що наставник "вовків" Клаудіо Раньєрі дасть українцю відпочинок, адже той нібито продовжує відчувати проблеми з коліном.

Порту в останній зустрічі чемпіонату Португалії в більшості здолав СК Фаренсе з рахунком 1:0.