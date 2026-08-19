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Селтік розбив ЛАСК, Буде/Глімт не мав проблем з Неймегеном у кваліфікації Ліги чемпіонів

Олексій Мурзак — 19 серпня 2026, 23:55
Селтік розбив ЛАСК, Буде/Глімт не мав проблем з Неймегеном у кваліфікації Ліги чемпіонів
UEFA

У середу, 19 серпня, відбулася низка перших матчів фінального кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Зокрема, Буде/Глімт на виїзді впевнено переміг Неймеген, відвантаживши у ворота суперників 3 м'ячі, водночас Селтік розгромив ЛАСК.

У ще двох поєдинках ігрового дня Слован зіграв унічию з Цельє (півзахисник словацького клубу Данило Ігнатенко весь матч провів на лаві запасних), а Хапоель Беер-Шева дотиснув Сабах.

Ліга чемпіонів, кваліфікація
Четвертий раунд, перші матчі, 19 серпня

Неймеген (Нідерланди) – Буде/Глімт (Норвегія) 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 –25 Фет, 0:2 – 44 Галмерсен (пен), 0:3 – 50 Алесамі, 1:3 – 85 Бісшофф

Селтік (Шотландія) – ЛАСК (Австрія) 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 26 Нюргнер, 2:0 – 38 Дуран, 3:0 – 67 Дуран

Слован (Словаччина) – Цельє (Словенія) 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 15 Черепкай, 1:1 – 41 Авдулі

Хапоель Беер-Шева (Ізраїль) – Сабах (Азербайджан) 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 6 Симич, 1:1 – 43 Іст, 2:1 – 79 Златанович

Як відомо, 18 серпня загребське Динамо зіграло внічию з Вікінгом, а Ліон розійшовся миром із Фенербахче.

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