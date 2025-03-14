Без клубів Довбика та Яремчука: визначилися пари 1/4 фіналу Ліги Європи

За підсумками поєдинків 1/8 фіналу визначилися усі чвертьфіналісти Ліги Європи УЄФА сезону-2024/2025.

Окрім того, відомі всі пари 1/4 фіналу, адже за оновленим регламентом повна сітка турніру була складена під час жеребкування першої стадії плейоф.

Так, кривдник Олімпіакоса Романа Яремчука Буде-Глімт зіграє проти Лаціо, який пройшов Вікторію Пльзень. Атлетик Більбао, який вибив Рому Артема Довбика, зустрінеться з Рейнджерс, які в серії пенальті пройшли Фенербахче Жозе Моурінью.

В інших двох парах Ліон посперечається за вихід у півфінал із Манчестер Юнайтед, а Тоттенгем побореться із німецьким Айнтрахтом.

Пари 1/4 фіналу Ліги Європи

Лаціо – Буде-Глімт

Айнтрахт Франкфурт – Тоттенгем

Атлетик – Рейнджерс

Ліон – Манчестер Юнайтед

Зі всіма результатами 1/4 фіналу можна ознайомитися у цій новині.